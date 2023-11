Der Anteil der sächsischen Haushalte mit einer modernen Heizung ist gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Freitag veröffentlichte regionale Auswertung der Studie "Wie heizt Deutschland?" des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Der Anteil der Heizungen, die laut der Umfrage fünf Jahre oder jünger sind, liegt im Freistaat demnach bei 23,3 Prozent. 2019 waren es nur 13,8 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil der besonders alten Heizungen mit mehr als 25 Jahren Laufzeit gestiegen - von 16,5 auf 28,2 Prozent. Im Durchschnitt kommen Heizungen in sächsischen Wohnungen auf 14,6 Jahre (2019: 16,6) Lebensdauer.

Was die Erneuerung der Heizung konkret bedeutet, darüber hatte der MDR unter anderem 2022 berichtet, als die Gaspreise im Zuge des Krieges in der Ukraine gerade massiv gestiegen waren. Familie Lesch aus Dresden-Kleinzschachwitz hatte damals gerade eine verschlissene Gasheizung in ihrem 30 Jahre alten Haus. "Bauen wir wieder eine Gasheizung ein oder machen wir uns etwas unabhängiger vom Gas und machen etwas Nachhaltiges, wie man heutzutage sagt? Etwas, wo wir nicht nur Energie, sondern auch Geld sparen", fragte sich Eigenheimbesitzer Markus Lesch.