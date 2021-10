Umgestürzte Bäume Erste Schäden durch Sturmtief in Sachsen

Das Sturmtief Ignatz hat in Sachsen für erste Schäden und für Behinderungen auf Straße und Schiene gesorgt. Nach Angaben von Feuerwehr und Rettungsdiensten stürzten in der Region Leipzig viel Bäume um. Auch in Dresden wurden Behinderungen durch Sturmschäden gemeldet.