Noch mal eine letzte Runde im Badesee drehen? Die nächsten Tage könnten die letzte Gelegenheit dafür bieten. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

In der Nacht zu Mittwoch wird es aber in Sachsen erstmal wieder ein bisschen frisch: Es geht runter mit den Temperaturen auf zehn bis sieben Grad. Aber es bleibt fast überall trocken. Gegen Mittwochmorgen bilden sich noch ein paar Nebelfelder. Danach ist die Sonne aber nicht mehr aufzuhalten, sagt Stephanie Meißer voraus. Gegen Nachmittag verziehen sich die Wolken und ein heiterer Nachmittag lädt zum Spazierengehen oder Joggen. Im Tiefland steigen die Temperaturen auf über 20 Grad, im mittleren Bergland auf bis zu 16 Grad. Spätsommerlich und freundlich, bei weiterhin frischen Nächten, geht es bis zum Sonnabend weiter. Am Freitag wird es besonders sonnig und mit 24 Grad fast noch mal sommerlich warm. Wer noch Inspiration braucht für einen Ausflug, kann sich in den MDR SACHSEN - Ausflugstipps umsehen.