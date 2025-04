Bildrechte: picture alliance / ZB | Patrick Pleul

Bräuche im Frühling Hexenfeuer und Walpurgisnacht: Wo und wann brennt es in Sachsen?

29. April 2025, 17:52 Uhr

Überall in Sachsen lodern in der Nacht zum 1. Mai wieder Feuer. Ob Besenbrennen, Hexenfeuer, Walpurgisnacht, Walpurgisfeuer oder Tanz in den Mai - das Brauchtum wird vielseitig gepflegt. Mit den Feuern vertreiben die Menschen böse Geister und verabschieden den Winter. Die Hexen tanzen den Frühling herbei. MDR SACHSEN zeigt eine Übersicht der Veranstaltungen am 30. April.