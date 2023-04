Die Teichwirtschaften in Sachsen bekommen finanzielle Unterstützung vom Freistaat. Wie das sächsische Kabinett am Dienstag beschlossen hat, sollen die steigenden Betriebskosten mit einer Krisenbeihilfe abgefedert werden. Die hohen Preise für Futter, Energie und Kraftstoffe seien für einige Betriebe existenzbedrohend, hieß es in einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums.