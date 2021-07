"Wir haben das schon mehrfach gemacht bei Hochwasserereignissen woanders", sagte Berger. Mitarbeiter des Bauhofes und Feuerwehrleute würden mindestens bis nächsten Dienstag in der Region bleiben. "Die Erfahrung lehrt, dass relativ schnell der Schlamm aus den Häusern muss, wenn die Katastrophe vorbei ist. Da braucht man Kärcher und Pumpen. Alles das haben wir. Außerdem sind unsere Leute geübt", erklärte der Oberbürgermeister.

Eilenburg richtet Spendenkonto ein

Unterdessen hat die nordsächsische Stadt Eilenburg, die in der Vergangenheit selbst von der Flut gebeutelt war, ein Spendenkonto eingerichtet. "Dutzende Tote und Vermisste, ganze Orte, die in den Fluten versinken. Es ist eine Katastrophe, wie sie Deutschland lange nicht erlebt hat. (...) Eilenburg kennt diese Zustände aus jüngster Vergangenheit leider nur allzu gut und will helfen. Bitte spendet und unterstützt die Betroffenen, die ihre Liebsten und ihre Existenzgrundlage verloren haben und nun vor dem Nichts stehen", heißt es in dem Aufruf der Stadtverwaltung.

Dresden will sich für Hilfe revanchieren

Erschüttert von den Fluten in Nordrhein-Westfalen zeigte sich auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP):

Bildrechte: dpa Die aktuellen Bilder aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rufen bei vielen Dresdnerinnen und Dresdnern und auch bei mir schreckliche Erinnerungen an die Hochwasser in unserer Region von 2002, 2006 und 2013 hervor. (…) Ich bin in Gedanken bei den Opfern und den vielen Menschen, die Angehörige und Freunde verloren haben. Dirk Hilbert Dresdner Oberbürgermeister

Auch Dresden werde dort unterstützen, wo Hilfe benötigt wird, sagte der Oberbürgermeister.

Man habe während der Elbehochwasser selbst unglaubliche Solidarität aus ganz Deutschland erlebt und stehe nun bereit, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise zu leisten. "Das Brand- und Katastrophenschutzamt hält engen Kontakt zu den anderen Feuerwehren in Deutschland und wir werden auf den Freistaat Sachsen zugehen, damit schnell und unbürokratische Hilfe koordiniert werden kann."

Energieversorger will mit Technik helfen

Ein konkretes Angebot machte auch der in Dresden ansässige Energieversorger Sachsen Energie. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es über den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ein Hilfsangebot für benötigtes Material, Sandsäcke oder auch Technik unterbreitet, um die Versorgung der Menschen zu sichern. Parallel prüften Experten, welche konkreten Versorgungsanlagen in die betroffenen Gebiete geschickt werden könnten, hieß es.

Kretschmer: Katastrophe von nationaler Tragweite

Sachsen hat laut Ministerpräsident Michael Kretschmer den Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Hilfe zur Beseitigung der Unwetterschäden angeboten. "Diese betroffenen Regionen brauchen schnelle und unbürokratische Unterstützung von Seiten des Bundes, so wie sie auch Sachsen beim Jahrhunderthochwasser 2002 erhalten hat", sagte der CDU-Politiker. "Das Hochwasser ist eine Katastrophe von nationaler Tragweite." Am Freitag veranstaltet der Ministerpräsident gemeinsam mit dem Präsidenten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Bert Wendsche (parteilos), eine Pressekonferenz zur Hochwassersituation in Deutschland und der Unterstützung aus Sachsen.

Günther: Zerstörungen sind erschütternd

Umweltminister Wolfram Günther erinnerten die Bilder ebenfalls an vergangene Hochwasser im Freistaat: "Die Sächsinnen und Sachsen mit ihrer noch jungen Erfahrung von zwei Jahrhunderthochwassern können gut verstehen, was es bedeutet, liebe Menschen zu verlieren oder Hab und Gut zerstört zu sehen", erklärte der Grünen-Politiker. "Die Zerstörungen, die die Fluten - in Sachsen in geringerem Maß als im Westen der Republik - angerichtet haben, sind erschütternd."

Milbradt: Bundesregierung muss schnell handeln

Sachsens früherer Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU) erwartet von der Bundesregierung schnelle Hilfe für die von der Hochwasser-Katastrophe getroffenen Bundesländer. Zugleich bittet er die Bevölkerung in Sachsen, den betroffenen Menschen zu helfen. "Die Verantwortlichen auf Bundesebene sollten schnell entsprechende Maßnahmen für die betroffene Bevölkerung, ihre Gemeinden und ihre Bundesländer ergreifen, so, wie es damals vor 19 Jahren auch zu unseren Gunsten geschehen ist", sagte Milbradt der "Sächsischen Zeitung".

2002 hatte Sachsen mit verheerenden Hochwassern zu kämpfen: Mitte August 2002 brach über Sachsen eine Jahrhundertflut herein. Monsunartige Regenfälle in Tschechien und im Freistaat lösten eine Katastrophe bislang ungekannten Ausmaßes aus. 21 Tote waren zu beklagen. Der Schaden ging in die Milliarden.

Landtagsfraktionen fordern Solidarität mit Betroffenen

Die Bilder vom Hochwasser aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schockieren auch die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. "Wir bitten die Staatsregierung, unverzüglich zu reagieren und den betroffenen Bundesländern logistische Hilfe anzubieten. Die SPD-Fraktion ruft darüber hinaus zu Spenden für die Hochwasseropfer auf. Auf ihrer Klausur in Meerane werden Vertreter von Fraktion, Partei und sozialdemokratisch geführten Ministerien Geld spenden, das auf das Spendenkonto der ‚Aktion Deutschland Hilft‘ überwiesen wird", teilte die SPD-Fraktion mit.

Ähnlich ist der Tenor bei diesem Thema auch bei der AfD-Landtagsfraktion: "Aus eigener Erfahrung hier in Sachsen wissen wir, welche schlimmen Verwüstungen eine solche Jahrhundertflut anrichten kann und wie lange es dauert, alle Schäden zu beseitigen. Nach den Überschwemmungen in den Jahren 2002 und 2013 erhielten wir aus ganz Deutschland solidarische Hilfe. Es versteht sich daher von selbst, dass wir nun ebenfalls bereit sind, Unterstützung zu leisten und rufen dazu auf, nach Möglichkeit zu spenden", hieß es in einer Mitteilung.