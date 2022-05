Seine Liebe zu Afrika hat der 61 Jahre alte gebürtige Freiberger als Kind in der Kirchgemeinde entdeckt. "Da gab es einen 8 mm Film über ein Missionskrankenhaus in Tansania, das hat mein Interesse geweckt", erzählt der heutige Chirurg. Außerdem habe er als Schulkind zu Hause in Kleinolbersdorf Bücher über Afrika aus dem Bücherschrank der Eltern gelesen. "Es war immer Teil der Motivation für mein Medizinstudium, mal so etwas zu machen."