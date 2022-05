Spielen in Gesellschaft statt allein auf der Couch am Computer können Kinder und Erwachsene an diesem Wochenende auf der Festung Königstein. Zum Weltspieletag am 28. Mai sollen nach Angaben der Veranstalter analoge Spiele Lust auf den realen Wettstreit in Denken, Geschicklich- oder Schnelligkeit machen und die Aufmerksamkeit auf den Wert des freien Spiels für kindliche Entwicklung und gesundes Aufwachsen lenken.



Mehr als 100 Brett-, Würfel-, Karten- und Knobelspiele können ausprobiert werden, darunter Klassiker und Neuheiten. Dabei helfen Spieleerklärer beim Einstieg in die Partie. Die Festung selbst steuert Historisches bei wie Tauziehen, Sackhüpfen oder Adlerschießen. Und aus 25.000 Legosteinen soll, nach Vorlagen, ein zwei mal drei Meter großes Riesenmosaik entstehen.

