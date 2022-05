Christen in der Region Leipzig feiern Himmelfahrt mit Gottesdiensten an ungewöhnlichen Orten. So werde beispielsweise im Stötterischer Wäldchen, in der Kirchenruine Wachau oder an der Tauchstation der Leipziger Delphine am Kulkwitzer See daran erinnert, dass sich Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung den Jüngern gezeigt habe und danach auf den Platz zur Rechten Gottes in den Himmel erhoben wurde, wie es im Neuen Testament heißt. Die ökumenische Andacht in der Fahrradkirche Markkleeberg-Zöbigker ist der Auftakt zu einer Pilgertour. Geplant seien fernern Wanderungen und Konzerte.