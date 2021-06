In Sachsen werden schrittweise die Hinweisschilder auf die Maskenpflicht in den Innenstädten abmontiert. So teilte die Stadtverwaltung Bautzen am Wochenanfang mit, die Schilder im öffentlichen Raum abzuhängen. Zwar gebe es noch eine Maskenpflicht. Die gelte aber nur dort, wo sich Menschen begegnen und den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten können. Dementsprechend habe die Stadt jetzt die Schilder mit dem Hinweis auf eine generelle Maskenpflicht entfernt, hieß es.