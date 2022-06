Um langen Perioden ohne Regen zu begegnen, ergreifen Winzer in Deutschland erste Maßnahmen. Wie ein Sprecher des Weinbauverbandes in Freyburg sagte, sollen im Anbaugebiet Saale-Unstrut alte Regenrückhaltebecken und Brunnen wieder in Betrieb genommen werden. Auch werde eine schonendere Bewässerung eingesetzt. Das sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth setzt bereits auf Reben, die sonst eher in Süddeutschland und aus Frankreich bekannt sind.