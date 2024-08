In Sachsen ist heute ein neuer Hitzerekord gemessen worden. Wie das MDR-Wetterstudio mitteilte, kletterten die Temperaturen heute unter anderem an den Messstationen Waldheim-Reinsdorf und Ostrau auf 35 Grad Celsius. Das ist in diesem Jahr der höchste in Sachsen gemessene Wert. Die bisher höchsten Temperaturen wurden am 13. August in Altmittweida mit 34,7 Grad und am 10. Juli mit 34,8 Grad in Bad Muskau gemeldet.