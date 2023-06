Am Donnerstag bewegt sich ein Tiefdruckgebiet nach Deutschland. Dadurch können sich teils starke Gewitter bilden - möglicherweise mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwoch eine Vorabinformation für mögliche schwere Gewitter in Sachsen herausgegeben. Demnach können am Donnerstag, beginnend gegen 13 Uhr im Vogtland, Landkreis Zwickau und dem Erzgebirge, schwere Gewitter entwickeln, die sich dann ostwärts bewegen und in ganz Sachsen auftreten können. Dabei könnten Regenmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter runterkommen. In Orkanböen könnten Windgeschwindigkeiten bis 140 Stundenkilometer auftreten. "Örtlich ist die Bildung einzelner Tornados nicht ausgeschlossen", so der DWD.



Am Freitag gehen die Temperaturen laut Wetterprognose auf 21 bis 24 Grad zurück.