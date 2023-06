In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch herrschten in Sachsen fast tropische Temperaturen mit 16 bis 19 Grad. Zum kalendarischen Sommeranfang am Mittwoch bleibt nach Angaben der Meteorologen die Luft weiter schwül und heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Örtlich können sich Gewitterwolken entladen.