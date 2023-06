Noch lassen die Gewitter in Sachsen auf sich warten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet den Gewitterschwerpunkt für den Freistaat am späten Donnerstagabend bis in die Nacht hinein (Stand: 19:03 Uhr). Schauerartige Regenfälle und teils schwere Gewitter sollen dann von Südwesten her kommend aufziehen. Gebietsweise ist mit Hagelkörnern von fünf Zentimetern Durchmesser, Orkanböen bis zu 130 Stundenkilometern und heftigem Starkregen zu rechnen. Sie ziehen sich bis in die Nacht zum Freitag. Aktuell gebe es bereits heftige Gewitter im Westen Deutschlands.