In Dresden gibt es nicht ganz so viele kostenlose Trinkwasserbrunnen wie in Leipzig. Derzeit sind sieben im Stadtgebiet verteilt. Ein Testbesuch des Trinkbrunnens am Alaunplatz von MDR SACHSEN verläuft allerdings enttäuschend. Er spendet ausgerechnet an einem der bislang heißesten Tage des Jahres keinen einzigen Wassertropfen. Ein Stadtsprecher sagte MDR SACHSEN, der Trinkbrunnen sei kaputt. "Die Reparatur gestaltet sich etwas schwierig, weil elektronische Bauteile betroffen sind, die nur über den Hersteller bezogen werden können". Ein Datum für eine erneute Inbetriebnahme sei derzeit noch nicht absehbar.