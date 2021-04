Hörer machen Programm Warum sollen sich die Diäten in diesem Jahr erhöhen?

Es gibt wohl kaum ein Thema, bei dem sich der CDU Wirtschaftsrat Sachsen und die sächsischen Linken im Landtag so einig sind. Eine Diätenerhöhung in diesen Zeiten, das ginge gar nicht, findet Dino Uhle vom Wirtschaftsrat: "Also es ist schwer vermittelbar. Auf der einen Seite die drohende Insolvenzwelle der Wirtschaft zu sehen und auf der anderen Seite die erhöhten Diäten. Das ist ein unpassender Zeitpunkt.