Präzisionsarbeit für Baggerfahrer Jörg Brand: "Ich war jetzt sieben Tage unterwegs, bei 88 Dämmen." Es sei nicht leicht, zwischen den Baumstumpen überhaupt einen Platz zum reinbaggern zu finden. "Man muss an Wurzeln vorbeikommen, hebt dann die Moorschicht herunter und legt sie hinter den Damm. Also Baggern auf einer Straße ist das Eine, Baggern im Moor das Andere." Doch eine Menge Spaß mache es auf alle Fälle, erzählt Brand begeistert.

Ein große Freude für den Baggerfahrer, ein in der Planung aufwändiges und zeitintensives Projekt für die Arbeitsgruppe um Rainer Petzold vom Sachsenforst. "Man kann es kurz sagen: Ein Moor muss nass sein und ein Moor braucht auch Licht, damit die moortypischen Pflanzen wachsen." Zu beachten sei, wo genau das Wasser herkommt, wie man es in einer Fläche behält und was anschließend aus dem Waldbestand wird. "Das ist das Grundprinzip. Und im besten Fall halten die Dämme das Wasser zurück, damit es möglichst lange in dem Moorkörper bleibt und sich gut in der Fläche verteilt."