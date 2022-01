Am Donnerstag findet an den sächsischen Hochschulen der Tag der offenen Tür statt. Coronabedingt wird der Hochschulinformationstag digital durchgeführt. Die Universität Leipzig bietet beispielsweise Fachinformationsvorträge der einzelnen Studiengänge und digitale Sprechstunden auf ihrer Website an, sagt Cornelia Küpper von der Studienberatung MDR SACHSEN. "Wir wollen zeigen, was es heißt, an der Uni Leipzig zu studieren", sagt sie. Dazu gehöre neben der Frage der Studienwahl auch die Frage, wie es sich in Leipzig lebt und was nach dem Studium kommen kann.