Bildrechte: dpa

Wissenschaft Sachsens Berufsakademien sollen Hochschulen werden

Hauptinhalt

13. Dezember 2023, 16:28 Uhr

Wegen des Fachkräftemangels will Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) die Berufsakademie umwandeln. Kritik am Kurs des Ministers kommt von der AfD. Sachsen drohe vor allem in den Naturwissenschaften den Anschluss zu verlieren.