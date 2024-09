18:22 Uhr | Elbfähren stellen teilweise Betrieb ein

Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat mitgeteilt, dass es aufgrund des Hochwassers zu Einschränkungen beim Schiffsverkehr kommt.

Linie 239: Die Haltestelle Stadt Wehlen, Karl-Marx-Platz (Elbufer) wird nicht bedient.

Fährstelle (F1) Schöna – Hřensko ab sofort außer Betrieb

Fähre (F3/F4) Postelwitz-Krippen-Bad Schandau (F3/F4) ab Sonntag außer Betrieb

Auch das Wanderschiff hat bis auf Weiteres den Betrieb eingestellt.

17:33 Uhr | Ruhige Lage an der Neiße

An der Neiße in Görlitz ist die Lager nach Reporterangaben noch entspannt. Obwohl bereits die Alarmstufe 1 erreicht wurde, sind noch keinerlei Überschwemmungen zu sehen. Laut Prognose des Landeshochwasserzentrums wird das Wasser weiter steigen und im Laufe des Abends die Alarmstufe 3 erreichen.



"Momentan ist die Lage in Görlitz und seinen Ortsteilen weiterhin ruhig. Feuerwehr und Einsatzkräfte beobachten aktuelle Entwicklungen und treffen entsprechende Vorbereitungen", sagt Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU). "Ich bitte alle Görlitzerinnen und Görlitzer sowie ihre Gäste, die Feuerwehren und Einsatzkräfte weiterhin ihre Arbeit machen zu lassen." Die Zentrale der Feuerwehr sei rund um die Uhr besetzt. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Görlitz sei außerdem in Bereitschaft und könne unverzüglich seine Arbeit aufnehmen, sollte es nötig werden.

Bildrechte: Jörg Winterbauer/MDR

17:16 Uhr | Alarmstufe 1 am Pegel Neuwiese/ Schwarze Elster

Auch am Pegel Neuwiese / Schwarze Elster wurde die Alarmstufe 1 erreicht. Derzeit liegt der Wasserstand bei 1,99 Metern. Laut Prognose des Landeshochwasserzentrums wird das Wasser in der Nacht bis auf 2,08 Meter steigen und danach langsam wieder absinken.

16:59 Uhr | Wasserstände in Dresden steigen langsam

In Dresden steigt der der Wasserstand der Elbe weiter an. Aktuell liegt er bei 3,41 Meter. Das Wasser ist bereits auf die Elbwiesen gelaufen. Bildrechte: Katalin Vales/MDR

16:17 Uhr | Brückenteil in der Elbe kaum Einfluss auf Hochwasser

Das in der Elbe liegende Brückenteil der Carolabrücke, das am Mittwoch eingestürzt war, wird weiter in der Elbe verbleiben, aber den Grundpegel nicht signifikant verändern. Das sagte der Chef des Dresdner Umweltamts René Herold am Mittag. Mehrere Statiker und Modellierer der Stadt und eines Instituts aus Nürnberg hätten verschiedene Szenarien berechnet und seien zu diesem Ergebnis gekommen.



Die Strömungsgeschwindigkeiten werden Herold zufolge durch das im Wasser liegende Teil zwar beeinflusst, aber ab dem Bereich Augustus-/Marienbrücke werde es sich dann wieder dem Normallauf angleichen. Es gebe also nur einen kleinen Bereich, wo sich die Strömungen ändern werden.

16:06 Uhr | Diese Hochwasseralarmstufen gelten derzeit:

Alarmstufe 1

Schöna / Elbe

Prischwitz / Hoyerswerdaer Schwarzwasser

Zescha / Hoyerswerdaer Schwarzwasser

Bautzen 1 / Spree

Görlitz / Lausitzer Neiße

Zittau 1 / Lausitzer Neiße

Alarmstufe 2

Gröditz 2 / Löbauer Wasser

15:59 Uhr | Leichte Entwarnung bei Dauerregen in Sachsen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt eine leichte Entwarnung bei den erwarteten Niederschlägen in Sachsen. Es gebe zunächst eine Regenpause, bevor es dann ab Sonntagmittag zu neuen Niederschlägen komme, sagte eine Sprecherin. Eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen wurde am Morgen aufgehoben.



Der meiste Regen fiel den Angaben zufolge im Osterzgebirge und in Ostsachen. So wurden an einer Messstation in Hermsdorf im Osterzgebirge rund 94 Liter pro Quadratmeter in den vergangenen 24 Stunden gemessen, in Altenberg waren es laut DWD 91,7 Liter.

15:43 Uhr | 60.000 Haushalt in Tschechien ohne Strom

In Polen und Tschechien haben die starken Regenfälle zu ersten Überschwemmungen geführt. Im Grenzgebiet der beiden Länder mussten bereits zwei Dörfer evakuiert werden. In Tschechien gilt an rund 20 Flüssen und Bächen die dritte Hochwasser-Alarmstufe.



60.000 Haushalte sind ohne Strom. Das berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf die Energieversorger. Am stärksten betroffen sei die Verwaltungsregion um Usti nad Labem im Nordwesten des Landes an der Grenze zu Sachsen. Allein dort waren demnach vorübergehend mehr als 20.000 Haushalte ohne Elektrizität. Als Grund wurde angegeben, dass wegen der durchnässten Böden und des starken Windes Bäume auf die Freileitungen fielen. Bildrechte: xcitePRESS / Rico Löb

15:38 Uhr | Alarmstufe 2 am Löbauer Wasser

Am Pegel Gröditz2 / Löbauer Wasser ist die Alarmstufe 2 erreicht worden. Aktuell liegt der Wassersatnd dort bei 2,30 Metern.

15:31 Uhr | Alarmstufe 4 an Elbe in Schöna und Dresden möglich

Nach Angaben des Landeshochwasserzentrum kann ein Erreichen der Richtwerte der Alarmstufe 4 in Schöna und Dresden nicht ausgeschlossen werden. Der Hochwasserscheitel wird an beiden Pegeln für Donnerstag erwartet. Alarmstufe 4 wird in Schöna bei einem Wasserstand von 7,50 Meter erreicht, in Dresden bei 7 Metern. Bei Alarmstufe 4 können laut der Behörde größere bebaute Gebiete überschwemmt werden oder Deiche brechen.

15:14 Uhr | In diesen Landkreisen gelten Hochwasserwarnungen

Bautzen

Görlitz

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Dresden

15:07 Uhr | Kraftwerk-Konzert in Dresden findet statt