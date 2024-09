13:40 Uhr | Fährbetrieb in Dresden eingestellt

In und um Dresden fährt derzeit keine Fähre mehr über die Elbe. Bis zum Vormittag war die Fähre in Niederpoyritz noch auf dem Fluss unterwegs. Mittlerweile ist auch diese Verbindung aufgrund des Hochwassers unmöglich.

Bildrechte: MDR/Luca Nozon

13:31 Uhr | Hilfslieferung aus Sachsen für Polens Hochwassergebiete

Angespannt ist die Situation weiterhin in Polen und Tschechien. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat in der Nacht zum Montag eine erste Hilfslieferung nach Niederschlesien gebracht. Wie ein DRK-Sprecher mitteilte, sind in Jelenia Gora neben einer Feldküche Hygienesets und Feldbetten an das Polnische Rote Kreuz übergeben worden. Das DRK Sachsen geht davon aus, dass aus den Nachbarländern weitere Hilfe angefragt wird. Die Hilfsorganisation hat ein Spendenkonto eingerichtet. Sachspenden können jedoch keine gesammelt werden, so der Sprecher.

13:05 Uhr | Gastwirte in Laubegast bereiten sich vor

Auch am Restaurant "Hof Zwanzig" in Dresden-Laubegast laufen die Vorbereitungen auf steigende Wasserstände. Zum Schutz haben die Besitzer bereits Sandsäcke organisiert. "Wir fühlen uns gut vorbereitet", erzählt Lisa Tran MDR SACHSEN. Ihrem Bruder gehört das Restaurant, sie sei zum helfen vorbei gekommen. "Die Gäste haben zum Glück Verständnis dafür, dass wir derzeit geschlossen haben", sagt sie.

Bildrechte: MDR/Adam Beyer

12:10 Uhr | Wasser in Zittau auf dem Rückzug

Auch in Zittau hat sich die Hochwasserlage mittlerweile etwas entspannt. Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker sagte MDR SACHSEN, man habe die Alarmstufe 4 nur für etwa drei Stunden überschritten. "Wir sind froh, dass jetzt wieder Platz in den Flüssen ist", so Zenker. Wenn jetzt weiterer Regen hinzu komme, dann sei die Gefahr nicht mehr so groß.

11:52 Uhr | Ende des Regens - Umweltamt erwartet teilweise Entspannung

Mit dem im Tagesverlauf erwarteten Ende des Dauerregens in Sachsen gehen die Hydrologen von einer Entspannung der Lage in den ostsächsischen Flussgebieten aus. "In der Lausitzer Neiße in Görlitz ist der Scheitel durch, dort geht das Wasser leicht zurück", sagte ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. In Spree, Schwarzer Elster und den Nebenflüssen der Oberen Elbe setze sich der Anstieg leicht und moderater fort.

Der Wasserstand in der Elbe steigt unterdessen weiter. Nach Einschätzung der Hydrologen wird der Richtwert der Alarmstufe 4 am Pegel Dresden aber nicht erreicht. Man gehe davon aus, dass die Elbe dort auf gut sechs Meter anschwellen und damit noch knapp in die nächste Alarmstufe 3 kommen werde, hieß es.

10:54 Uhr | Sandsäcke als Schutz vor Krankenhaus in Dresden

Am Diakonissenkrankenhaus in Dresden laufen die Vorbereitungen für ein weiteres Ansteigen der Elbe. Nach Angaben eines MDR-Reporters sind an der Straße vor dem Krankenhaus Sandsäcke abgelegt worden.

Bildrechte: MDR/Adam Beyer

10:42 Uhr | Gärten bei Görlitz-Weinhübel unter Wasser

Auch in Görlitz-Weinhübel ist das Wasser über die Ufer getreten. Grenzpfähle stehen unter Wasser und einzelne Gärten sind überschwemmt. Gabriele und Werner Paul wohnen ganz in der Nähe der Neiße und machen sich ein Bild von der Lage. "Wir hatten mehr befürchtet", sagt Frau Paul ruhig. Bei dem großen Hochwasser 2010 war das Wasser bis in ihr Haus gekommen.