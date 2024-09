17:46 Uhr | Eingestürzte Carolabrücke hat wenig Einfluss auf Pegelstand

Der in der Elbe liegende, abgestürzte Teil der Carolabrücke hat nach Einschätzung der Stadt derzeit keine Auswirkungen auf den steigenden Pegelstand. "Es kann klar gesagt werden, dass der Wasserstand durch den Brückenteil nicht beeinflusst wird", sagte der Leiter des Dresdner Umweltamtes, René Herold. Das zeige der Wasserstand am Pegel Dresden, der an der benachbarten Augustusbrücke flussabwärts liege. Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Es kann klar gesagt werden, dass der Wasserstand durch den Brückenteil nicht beeinflusst wird. René Herold Leiter des Dresdner Umweltamtes

Laut Herold wird durch den eingestürzten Brückenteil zwar die Strömungsgeschwindigkeit der Elbe flussabwärts beeinflusst. Das sei aber alles "beherrschbar". Bis zur nächsten Brücke werde das bereits wieder ausgeglichen. Flussaufwärts entsteht nach ersten Schätzungen ein Aufstau von 20 bis 30 Zentimetern Höhe bis zur etwa 2,5 Kilometer entfernten Waldschlößchenbrücke, leicht unter den vorab berechneten bis zu 50 Zentimetern.

17:23 Uhr | Diese Hochwasserwarnungen gelten aktuell in Sachsen:

Alarmstufe 1

Bischofswerda/ Wesenitz, keine Prognose

Neuwiese/ Schwarze Elster, Stufe 2 ab morgen 1 Uhr

Bautzen 1/ Spree, keine Prognose

Lieske/ Spree, Stufe 1 ab morgen 7 Uhr

Gröditz 2/ Löbauer Wasser, keine Prognose

Alarmstufe 2

Riesa/ Elbe, Stufe 3 ab Mittwoch 4 Uhr

Dresden/ Elbe, Stufe 3 ab morgen 10 Uhr

Zescha/ Hoyerswerdaer Schwarzwasser, keine Prognose

Prischwitz/ Hoyerswerdaer Schwarzwasser, keine Prognose

Alarmstufe 3

Schöna/ Elbe, anhaltend Stufe 3

Görlitz/ Lausitzer Neiße, Stufe 2 ab heute 19 Uhr

17:04 Uhr | 11 Todesopfer wegen Hochwasser in Europa

In den Hochwassergebieten in Polen ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen. Die Regierung in Warschau kündigte unterdessen Soforthilfen in Höhe von umgerechnet 230 Millionen Euro an. Damit sollen die von den Überschwemmungen betroffenen Orte und Menschen unterstützt werden, wie Ministerpräsident Donald Tusk sagte. Bei dem Hochwasser in Teilen Österreichs, Polens, Rumäniens und Tschechiens ist die Zahl der Toten mittlerweile auf mindestens elf gestiegen. Bildrechte: picture alliance/dpa/PAP | Maciej Kulczynski

16:42 Uhr | Tiere kehren in Zittau wieder in Gehege zurück

Nachdem sich die Hochwassersituation an der Neiße in Zittau seit der Nacht auf Montag entspannt hat, hat der Tierpark angekündigt, seine Tiere nach und nach wieder in die Gehege zurückzubringen. Sie waren übers Wochenende in Sicherheit gebracht worden. Der Tierpark will ab morgen wieder für Besucher öffnen.

16:19 Uhr | Dampfer der Weißen Flotte im Schutzhafen

Der Betrieb der Dampfer und Schiffe der Weißen Flotte Dresden ist auf unbestimmte Zeit eingestellt. "Wir haben unsere Fahrten seit Sonntag eingestellt. Das gilt bis auf weiteres je nach Hochwasserlage", sagt Pressesprecher Christoph Springer. Die Dampfer und Schiffe verbleiben demnach an den jeweiligen Anlegestellen, zwei Dampfer in der Sächsischen Schweiz verbleiben im Schutzhafen Prossen. Auch um die beiden am Terrassenufer in Dresden lagernden Salonschiffe mache man sich keine Sorgen, sagt Springer. "Die Motorschiffe haben beim 'Jahrhunderthochwasser' 2002 bei einem Pegel von 9,40 Meter sicher am Terrassenufer gelegen." Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

15:53 Uhr | Görlitzerin rettet Habseligkeiten aus Keller