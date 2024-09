15:01 Uhr | Busse in Sächsischer Schweiz fahren nur eingeschränkt

Das Hochwasser in der Sächsischen Schweiz nähert sich dem Scheitelpunkt. Aktuell liegt der Wasserstand in Schöna bei 6,35 Metern und Warnstufe 3. Allerdings bleiben die Einschränkungen im Regionalverkehr Sächsische Schweiz/Osterzgebirge bis auf Weiteres bestehen, erklärt Marketing-Chefin Sabine Schuricht: "Zur Zeit sind alle unsere Fähren eingestellt." Das betreffe die Linien Schöna-Hrensko und Heidenau-Birkwitz. Auch die Fähren in Bad Schandau und Rathen verkehren nicht. Bildrechte: News 5

Zudem sei der Busverkehr eingeschränkt, erklärt Schuricht: "Es sind Linien betroffen, die in unmittelbarer Elbnähe fahren. In Bad Schandau können alle Linien die Haltestelle Elbkai nicht bedienen. Ersatzhaltestellen auf der Elbstraße sind eingerichtet." In Wehlen können die Haltestellen Karl-Marx-Platz, Schule und Heimatmuseum nicht angefahren werden. Die Linie 238 und die Linie M werden umgeleitet.

14:08 Uhr | Umweltminister zufrieden mit Hochwasserschutz

Sachsen kommt nach Einschätzung von Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) beim aktuellen Hochwasser gut davon. Angesichts der dramatischen Bilder aus Osteuropa und Südosteuropa mit Todesopfern und Zerstörungen werde der Freistaat "vergleichsweise glimpflich davonkommen", sagte er nach der Kabinettssitzung in Dresden. Das sei aber noch keine Entwarnung. Bei der Elbe werde es noch dauern, bis sie unter die Alarmstufe 1 komme, eventuell bis Ende September, da Tschechien die Talsperren nach und nach ablassen werde.

Günther verwies darauf, dass sich diese Ereignisse seit der Jahrhundertflut 2002 wiederholten, der Freistaat aber seitdem auch massiv gehandelt habe. "Wir haben 3,3 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert", so der Minister.

13:23 Uhr | Hilfsangebot für Polen, Tschechien und Österreich

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den von Hochwasser betroffen Gebieten in Polen, Tschechien und Niederösterreich Hilfe angeboten. "Wir sind in Gedanken bei den Familien und Freunden der Opfer, den Menschen, welche ihr Haus, ihre Wohnung und ihren Besitz verloren haben und bei allen Hilfskräften, Einsatzkräften und Beschäftigten in der Politik und der Verwaltung, welche jetzt in besonderer Weise gefordert werden", sagte Kretschmer am Montag.

Man stehe im engen Austausch mit den Regionen zu konkreten Hilfen. Entsprechende Schreiben seien an die Regierungsverantwortlichen in Niederösterreich, Niederschlesien und den tschechischen Regionen Usti und Liberec herausgegangen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/CTK/Ožana Jaroslav

12:39 Uhr | Weiter keine Binnenschifffahrt in Dresden

Aufgrund des Hochwassers ist weiter keine Binnenschifffahrt im Bereich Dresden möglich. Wie die Sprecherin der Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH mitteilte, laufen aber alle auf die Schiene verlegten Transporte planmäßig.

Ein auf der Elbe geplanter Schwertransport ab Dresden sei verschoben worden. Er werde stattfinden, wenn Elbe und Carolabrücke wieder eine Durchfahrt möglich machten.

11:43 Uhr | Nur noch zwei Pegel in Oberlausitz bei Alarmstufe 2

Aktuell gilt nur noch an zwei Flusspegeln in der Oberlausitz Alarmstufe 2. An der Schwarzen Elster in Neuwiese bei Hoyerswerda und in Podrosche an der Neiße bei Krauschwitz. Der Wasserstand der Neiße geht überall langsam zurück, in Podrosche wird gegen Mittag der Richtwert für Alarmstufe 1 erwartet. An der Schwarzen Elster in Neuwiese wird das nach Prognosen des Landeshochwasserzentrums heute Abend der Fall sein.

10:55 Uhr | Überblick über die Hochwasserlage in Sachsen