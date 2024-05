Auch die Stadt Chemnitz hat sich entschieden, erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu ergreifen. Wie die Stadt mitteilte, werden die öffentlichen Sandsackfüllplätze in der Blankenburgstraße und der Reichenhainer Straße geöffnet. Die Brücke an den Straßen "An der Markthalle" und Fabrikstraße ist vorsorglich gesperrt worden. Die mobilen Hochwasserschutzwände am Wasserschloß Klaffenbach sowie an der Annaberger Straße zum Schutz der Innenstadt werden in Stellung gebracht. Die Wasserwehr wurde den Angaben zufolge in Rufbereitschaft versetzt.