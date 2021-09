Von Hochwasser betroffene Privatleute, Unternehmen und Kommunen in Sachsen sollen finanziell unterstützt werden. Wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) mitteilte, entfallen rund 144 Millionen Euro der vom Bund beschlossenen Wiederaufbauhilfe auf den Freistaat. Das Kabinett hat am Dienstag eine entsprechende Richtlinie für die Beantragung der Hilfen beschlossen. Anträge können den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2023 über die Sächsische Aufbaubank (SAB) gestellt werden. Noch sind allerdings keine Einreichungen möglich. Derzeit liefen die Abstimmungen mit der Bank, so Dulig.