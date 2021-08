Das Juli-Hochwasser hat in Sachsen Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht. Wie das Innenministerium mitteilte, wurde nach einer ersten Bestandsaufnahme eine Summe von 133 Millionen Euro an den Bund gemeldet. Es handele sich um Schäden, die von Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen gemeldet worden seien. Die staatlichen Schäden - etwa an der Infrastruktur - würden derzeit noch aufgenommen.