Das Landeshochwasserzentrum hat vorsorglich den Hochwassernachrichtendienst für die Obere Weiße Elster, die Mulden und für die Nebenflüsse Obere Elbe eröffnet. Für Hochwasserrückhaltebecken und Flussmeistereien seien am Wochenende zusätzliche Rufbereitschaften vorgesehen, sagt Stephan Schuch, Leiter des Fachbereichs Wasserwirtschaft bei der sächsischen Landestalsperrenverwaltung.



Er ergänzt: "Wir schauen jetzt an der ein oder anderen Talsperre, wo wir noch zusätzliche Räume bereitstellen, indem wir dort Wasser jetzt schon ablassen, damit wir dann die prognostizierten Zuflüsse aus den Niederschlägen heraus, wie wir die dann entsprechend einspeichern und rückhalten können in den Hochwasserrückhalteräumen." So sei bereits in insgesamt vier sächsischen Talsperren kontrolliert Wasser abgelassen worden, um Platz zu schaffen.