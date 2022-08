Wegen der hohen Waldbrandgefahr haben der Landkreis Nordsachsen und die Stadt Dresden den freien Zugang in den Wald per Allgemeinverfügung bereits eingeschränkt. Bei Gefahrenstufe 4 können noch Hauptwege in den Wäldern betreten werden, bei Gefahrenstufe 5 dürfen Wälder überhaupt nicht mehr betreten werden – auch nicht auf Hauptwegen.