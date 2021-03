Joachim Kugler ist Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie. Er leitet den Lehrstuhl Gesundheitswissenschaften an der TU Dresden. Er studierte Öffentliche Gesundheit, Humanmedizin und Psychologie an den Universitäten Bonn, Düsseldorf und Köln sowie an der University of Sussex. Einen Forschungsaufenthalt verbrachte er an der Harvard University in den USA. Bildrechte: imago images/Müller-Stauffenberg