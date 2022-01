Sächsische Städte beteiligen sich an diesem Donnerstag mit Veranstaltungen am bundesweiten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. In Dresden wollen unter anderem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Mitglieder des sächsischen Landtags Blumen im ehemaligen Richthof der Gedenkstätte Münchner Platz niederlegen. "Es ist unsere Aufgabe und die der nachfolgenden Generationen, immer wieder an die nationalsozialistischen Verbrechen zu erinnern und der Opfer zu gedenken", erklärte Hilbert.

Erinnerung an Deportationen, Tötungen, Zwangsarbeit

In Chemnitz will Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) am Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus im Namen des Stadtrates und der Stadt einen Kranz niederlegen. Die nationalsozialistische Schreckensherrschaft und die damit verbundene Politik mörderischen Rassenwahns dürfe nicht in Vergessenheit geraten, erklärte Schulze. Auch auf dem Leipziger Hauptbahnhof gibt es eine Gedenkveranstaltung. Sie findet an einem Mahnmal statt, das die zügeweise Deportationen von Kindern, Frauen und Männern in die Konzentrationslager der Nazis nicht vergessen lassen soll.