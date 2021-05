Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) lehnt trotz stark gestiegener Preise für Holz und andere Rohstoffe staatliche Eingriffe in den Markt ab. Rufe nach Exportregulierung oder Preisbeschränkungen gebe es schnell, sagte der Minister am Dienstag nach einer Kabinettspressekonferenz. Bei solchen Forderungen müsse man auch die Konsequenzen bedenken, mahnte Dulig. Deutschland sei als Exportland auf faire Bedingungen am Handelsmarkt angewiesen.