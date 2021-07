Die Hilfe bei der Bewältigung des verheerenden Hochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat eine Schwachstelle im sächsischen Katastrophenschutz offenbart. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte in Dresden, der Freistaat habe den beiden Ländern für den Rettungseinsatz auch seine Hubschrauberstaffel angeboten.

Die Offerte konnte aber nicht angenommen werden - die Fluggeräte seien zu klein und nicht in der Lage, mit einem Seil Menschen hochzuziehen. "Da haben wir gemerkt, dass wir neue Technik anschaffen müssen", sagte Kretschmer. Die drei Hubschrauber würden ausgetauscht. Eine Sprecherin des Innenministerium sagte MDR SACHSEN, die neue Technik sei im Haushalt bereits eingeplant und genehmigt.

Zuvor hatte Kretschmer den Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Hilfe zur Beseitigung der Unwetterschäden angeboten. "Diese betroffenen Regionen brauchen schnelle und unbürokratische Unterstützung von Seiten des Bundes, so wie sie auch Sachsen beim Jahrhunderthochwasser 2002 erhalten hat", sagte der CDU-Politiker. "Das Hochwasser ist eine Katastrophe von nationaler Tragweite."

Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) schickt Sachsen in einem ersten Schritt 1.500 Feldbetten und entsprechendes Personal in die Flutgebiete im Westen. Sie sollen in der Nacht ankommen. Auch die Gerätewagenversorgung zur Trinkwasserabgabe sowie die dafür ausgebildeten Katastrophenschutzhelfer stünden bereit.