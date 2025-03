Bildrechte: IMAGO / Depositphotos

Produktwarnung Wegen Kauknochen aus China: Auch Hunde in Sachsen von "Werwolf-Syndrom" betroffen

02. März 2025, 06:30 Uhr

Seit Mitte 2024 häufen sich spezielle Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden in ganz Europa. Auch bei uns in Sachsen. Hundehalter berichten, dass ihre Tiere plötzlich panisch werden oder jaulen. Weil so ein Verhalten an Werwölfe in Horrorfilmen erinnert, wird das Phänomen "Werwolf-Syndrom" genannt. Das steckt dahinter.