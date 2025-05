In Sachsen sind im vorigen Jahr 475 Menschen durch Beißattacken von Hunden aller Art verletzt worden. Fast alle Angriffe kamen von Mischlingshunden. Das geht aus der Beißstatistik des sächsischen Innenministeriums hervor, die MDR SACHSEN vorliegt. Im Jahr 2023 waren es 424 Bissattacken von Hunden (rund 12 Prozent Anstieg). Zum Vergleich: Im Jahr 2016 waren es nur knapp halb so viele wie zuletzt: Damals wurden 255 Hundebisse erfasst, bei denen Menschen in Sachsen verletzt wurden. 2022 starb ein Mensch nach einem Hundeangriff. Hunderte andere Hunde, Wild- und Nutztiere in Sachsen werden jährlich durch Hundebisse verletzt, Dutzende sterben.