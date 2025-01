Für einen sogenannten "gefährlichen Hund" verlangt die Stadt Wolkenstein (Erzgebirgskreis) 800 Euro. Bis zu 1.020 Euro dürfen in Sachsen erhoben werden. Das ist wiederum der Steuersatz in Löbau für den zweiten gefährlichen Hund. In zwölf weiteren Gemeinden, darunter Lößnitz und Rochlitz, fallen für den zweiten gefährlichen Hund 1.000 Euro an.