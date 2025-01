Am Freitag sind sechs Gewinner des "Ideenwettbewerbs Klima" in Sachsen gekürt worden. Die Sieger wurden von Heinz Bernd Bettig, dem Präsidenten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), in Dresden verkündet.

Bildrechte: LfULG/ Burkhard Lehmann