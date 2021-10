Beim Bestell- oder Warenbetrug werden fremde Daten mit realen Daten der Opfer kombiniert und weiter in Umlauf gebracht. Kriminelle bestellen unter Verwendung des Namens des Opfers Waren im Internet. Die Rechnung, spätestens aber die Mahnungen, werden an die Opfer geschickt. Die Produkte werden an eine abweichende Adresse oder eine Abhol-Packstation geliefert. Die Beute wird dann dort von dem Betrüger abgeholt oder durch Strohmänner in Empfang genommen.