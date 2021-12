Der Aufschwung der Wirtschaft in Sachsen verzögert sich. Das sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Dresdner Ifo-Institutes, Joachim Ragnitz, bei der Vorstellung der Konjunkturprognose am Dienstag. Als Gründe nannte er Lieferengpässe in der Industrie sowie die Corona-Pandemie.