Die ausgewerteten Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs, so die ernüchternde Bilanz des Deutschen Tierschutzbundes zu den Zahlen von 2022. Demnach wurden 292 Fälle bekannt; vom illegalen Handel betroffen waren 1.230 Tiere. In Bayern, Berlin und Sachsen wurden die meisten Fälle entdeckt.

Die Transporte kamen in erster Linie aus osteuropäischen Ländern, so der Tierschutzbund, am häufigsten aus Rumänien, aber auch aus illegalen Zuchtbetrieben aus Deutschland, die Welpenhandel mit Rassetieren betrieben. Die Tiere, geboren in Welpenfabriken, anschließend behandelt wie Massenware. Tote Welpen würden eiskalt einkalkuliert.