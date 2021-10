Innenministerium in Sachsen bei Grenzkontrollen zurückhaltend

Sachsens Innenministerium sieht trotz stark steigender Flüchtlingszahlen an der deutsch-polnischen Grenze derzeit noch kein Erfordernis für Grenzkontrollen. Das sei eine Frage für den Bund und nicht zuletzt für die EU, sagte Innen-Staatssekretär Thomas Rechentin am Dienstag in Dresden. Die Bundespolizei stelle derzeit ein erhöhtes Aufkommen von Flüchtlingen fest, die Entwicklung sei sehr dynamisch. Man sehe in Sachsen aber noch nicht die Notwendigkeit, "jetzt sofort, unmittelbar" Kontrollen einzuführen, man brauche eine enge Abstimmung mit den Partnern in Polen.

Rechentin erinnerte an die Folgen von Grenzkontrollen in der Corona- Pandemie. Sie hätten zu erheblichen Rückstaus auf beiden Seiten der Grenze geführt. Dennoch wollte der Staatssekretär Kontrollen insgesamt nicht ausschließen - wenn die Entwicklung so weitergehe und sich die Zahl geschleckter Personen erhöhe. Am Montag hatte das auch die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag verlangt. Auch der Görlitzer Landrat Bernd Lange hat sich für vorübergehende Grenzkontrollen zu Polen ausgesprochen. In der Corona-Pandemie gab es an den Grenzen zwei Monate lang Kontrollen. Bildrechte: Harry Härtel

Die Grünen im Landtag forderten dagegen mehr Unterstützung vom Bund. "Unsere Aufgabe ist es, für eine gute und sichere Unterbringung unter Corona-Bedingungen zu sorgen", erklärte die Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert. Anschließend müsse eine zügige Verteilung innerhalb der Bundesrepublik und auf die Kommunen gewährleistet werden. Notwendig seien eine enge Abstimmung mit dem Nachbarland Polen sowie eine gesamteuropäische Lösung.

EU prüft Sanktionen gegen belarussische Airline Belavia