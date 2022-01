Wo finden Zwangsversteigerungen in Sachsen statt? - In Sachsen werden Versteigerungen von den Amtsgerichten an den Landgerichtsstandorten durchgeführt. Das sind die Amtsgerichte Bautzen, Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig, Zwickau.

- Welches Gericht zuständig ist, richtet sich nach Lage des Grundstücks/Objekts.

- Bevor sich Kaufinteressenten in eine Auktion setzen, raten Verbraucherschützer und Experten, sich umfassend vorab zu informieren.



Quelle: sächsisches Justizministerium