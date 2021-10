Thomas Grünewald: "Corona wird uns in den nächsten Jahrzehnten begleiten"

Das liegt ungefähr bei 75 Prozent bei einer symptomatischen Entwicklung, bei über 90 Prozent bei schweren Verläufen und bei über 95 Prozent in puncto Sterblichkeit. Die Impfungen haben schon noch eine hohe Wirksamkeit. Aber wir wissen auch, dass in bestimmten Altersgruppen, in bestimmten Risikogruppen die Impfwirksamkeit nachlässt. Das kennen wir von der Influenza jedes Jahr. Das kennen wir auch von anderen Impfungen, die aufgefrischt werden müssen. Das ist nichts Erstaunliches, sondern ein ganz normaler Fakt.

Vergleichen Sie es mit der Spanischen Grippe von 1917 bis 1919. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die Pandemie tatsächlich bewältigt war – damals ohne Impfstoff. Und dann zirkulierte dieses Virus in der Bevölkerung. Auch heute haben wir immer noch Anteile des alten Spanische-Grippe-Virus in den jetzigen Viren – wie in den H1N1-Viren. Und genau das Gleiche wird mit dem Coronavirus passieren. Es wird nicht verschwinden. Es wird einer der Atemwegserreger sein, der uns in den nächsten Jahrzehnten begleiten werden. So ist es wahrscheinlich.