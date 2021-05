Sachsen steht im Impfmonitoring bei der Zahl der Zweitimpfungen gut da (397.440), bei den Erstimpfung hingegen hängt der Freistaat zurück (1.000.144, das sind 24,4 je 100 Einwohner) und liegt bundesweit prozentual sogar auf dem letzten Platz. (Quelle: RKI-Impfmonitoring, Freitag, 30.4.21, 15:30 Uhr) Die 7-Tage-Inzidenz liegt bundesweit mit 239 dort am höchsten. (Quelle: Risklayer, Freitag, 30.04.21)

Warum wird die Strategie also nicht an die Empfehlung des RKI angepasst, die es auf schnellere Erstimpfungen anlegt? "Weil sie durch keine Daten belegt ist. Inzidenzen sind auch in den Bundesländern hoch, die eine andere Impfstrategie verfolgen", antwortet das sächsische Sozialministerium knapp. Das RKI kommentiert die Empfehlung der sächsischen Impfkommission auf Anfrage nicht. Die beiden Kommissionen sprechen unabhängig voneinander Empfehlungen aus.