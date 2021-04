"In den ersten beiden Aprilwochen werden die Praxen mit dem Impfstoff von Biontech beliefert. Danach soll zunehmend auch der Astrazeneca-Impfstoff in Hausarztpraxen verimpft werden", informierte das sächsische Sozialministerium. Weil Impfstoff knapp sei, bekommt jede Praxis zunächst rund 20 Dosen in der Woche. So hat es das Bundesgesundheitsministerium festgelegt.