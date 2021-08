Für diejenigen, die noch nicht überzeugt werden konnten, sollen deshalb die Impfungen zugänglicher gemacht werden. In Aue-Bad Schlema wurde bereits, wie in vielen anderen Städten auch, eine Bratwurst zur Impfung gereicht. Außerdem sollen in einigen Orten die Impfungen selbst einfacher zu erreichen sein. In Hoyerswerda führt das Deutsche Rote Kreuz Extra-Impfaktionen in einem Einkaufszentrum durch. Der Leiter des Zentrums hat das unterstützt, war aber zunächst skeptisch, ob es überhaupt Interessierte geben werde. Am Tag der ersten Impfaktion reihte sich dann aber eine lange Schlange durch das Einkaufszentrum. Und ebenso an dem Tag, an dem wir dort drehten. Viele derjenigen, die in der Schlange stehen, sind ältere Menschen. Eine 83 Jahre alte Dame berichtet, sie wie auch ihre 62jährige Tochter seien noch nicht geimpft, und sie wisse nicht, wann sie bei ihrem Hausarzt an die Reihe komme.