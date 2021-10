Die Sächsische Impfkommission (SIKO) empfiehlt ab sofort allen Menschen ab 18 Jahren eine sogenannte Booster-Impfung. Wie die Kommission mitteilte, könne frühestens sechs Monate nach der Grundimmunisierung eine sogenannte Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff verabreicht werden, hieß es. Neueste Daten belegen demnach, dass die Impfung für alle Altersgruppen das Risiko deutlich reduziert, ernsthaft an Corona zu erkranken. Bisher war die Booster-Impfung vor allem für Ältere und Personen mit Risikoerkrankungen gedacht.

Frischen Sie Ihren Impfschutz für den Winter jetzt auf! So reduzieren Sie ihr Risiko, ernsthaft zu erkranken. Es ist genügend Impfstoff für alle da. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Neben der Empfehlung zur Booster-Impfung hat die SIKO gleichzeitig ihre Position zum Moderna-Impfstoff ("Spikevax") geändert. Obwohl dieser ab zwölf Jahren zugelassen ist, sollte er laut SIKO nur noch ab 30 Jahren geimpft werden. Hintergrund sind neueste Studien aus dem Oktober, die auf eine etwas größere Zunahme von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hindeuten. Solche Nebenwirkungen, die in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung auftreten können, sind den Angaben zufolge in Sachsen in der Altersklasse bis 30 Jahre bisher allerdings nicht bekannt. Zudem seien sie insgesamt sehr selten.