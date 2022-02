Sachsen will den Leitfaden zur Umsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht wie geplant am kommenden Freitag veröffentlichen. Wie Regierungssprecher Ralph Schreiber mitteilte, will der Freistaat den Beschluss der Bund-Länder-Konferenz am 16. Februar abwarten.