In den vergangenen Wochen hatten sich die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Sachsen zunehmend radikalisiert. Überall in Sachsen versammelten sich Menschen zu illegalen Versammlungen. Der Amadeu-Antonio-Stiftung zufolge ist der Freistaat Zentrum und Experimentierfeld der rechtsextremen Szene, die die Proteste für ihre Zwecke vereinnahmt und federführend organisiert.