Jugendliche ab 14 Jahren können sich in Sachsen ab sofort auf dem Impfportal registrieren. Dafür gelten aber bestimmte Regeln. Das teilte das Deutsche Rote Kreuz am Dienstagabend mit. "Jugendliche können sich nur dann auf dem Portal registrieren und Termine vereinbaren, wenn sie nachweisen können, dass sie zum Beispiel ältere Menschen betreuen oder medizinische Gründe für eine Impfung vorliegen." Und: Generell sei auch bei dieser Altersgruppe zu beachten, dass die letztgültige Entscheidung über eine Impfung der impfende Arzt im Impfzentrum trifft. "Das bedeutet, dass trotz eines gültigen Impftermins keine Garantie besteht, tatsächlich auch eine Impfung zu erhalten", so das DRK. "Wir empfehlen jedem impfwilligen Jugendlichen und seinem gesetzlichen Vertreter, im Vorfeld mit Kinder- oder Hausarzt das Vorgehen zu besprechen."